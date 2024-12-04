НАТО створить флот дронів для захисту кабелів у Балтійському та Середземному морях

НАТО розпочало планування створення власного флоту безпілотних катерів, які покликані допомогти захистити критично важливу підводну інфраструктуру в Балтійському та Середземному морях.

Про це заявив командувач концепціями та трансформацією НАТО П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Defense News.

Після серії пошкоджень підводних кабелів у європейських водах за останній рік (останні відбулися лише кілька тижнів тому) вищі посадовці НАТО почали розробляти концепцію, яка б дозволила альянсу мати постійне спостереження над і під водою.

Адмірал Вандьє порівняв цю ідею із камерами відеоспостереження поліції, встановленими на вуличних ліхтарях у міських осередках напруженості для фіксації доказів злочинів.

"Існує технологія, що дозволяє організувати вуличне освітлення за допомогою безпілотних надводних суден", - сказав він.

Вандьє повідомив, що його команда знаходиться на ранніх стадіях розробки флоту дронів, щоб "НАТО могло щодня бачити та контролювати довкілля".

Першим кроком буде досягнення цієї мети на поверхні, а потім під водою.

Вандьє додав, що новий проект вже отримав "велику підтримку" з боку центрального командування всіх військово-морських сил НАТО, відомого як MARCOM, та оперативного штабу альянсу SACEUR.

Дрони з бойовими платформами

Хоча багато деталей ще потрібно опрацювати, офіційні особи вважають, що вони можуть оснастити формування безпілотників бойовими платформами, ефективність яких доведена, спираючись на експерименти, проведені оперативною групою 59 ВМС США.

"[Поки що] немає назви, тільки USV Fleet, - сказав Вандьє. - Насправді, він уже існує, так що це не дуже ризиковано. США вже багато років забезпечують присутність Task Force 59 у Перській затоці, так що все відомо і це скоріше питання адаптації, ніж технології".

Запущений у 2021 році, TF 59 - це підрозділ, який займається інтеграцією безпілотних систем та штучного інтелекту в зоні операцій 5-го флоту ВМС США. Він діє з Бахрейну і включає безпілотники, а також інші безпілотні апарати, що працюють разом з пілотованими кораблями.

У січні було створено новий підрозділ під назвою Цільова група 59.1, діяльність якого зосереджена на тестуванні та модернізації галузевих систем для зміцнення морської безпеки у регіоні Близького Сходу.

Станом на минулий місяць підрозділ випробував, модернізував та провів експерименти з більш ніж 23 різними безпілотними системами.

На початку листопада цільова група взяла участь у навчаннях Digital Talon, в ході яких їй вдалося здійснити дистанційний запуск борозни, що барражує, в морі, а також протестувати вертикальний зліт і посадку безпілотників з безпілотного літального апарату.

За словами Вандьє, мета - запустити флот безпілотних розвідувальних засобів до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Нідерландах у червні наступного року.

"Ми повинні провести експеримент із першими переговорами з цього питання, а потім працювати з союзниками, щоб знайти правильний спосіб зробити це", - додав він.