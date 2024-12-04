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АНАЛІТИКА

ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП на 2025 р. до 3,3%

ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП на 2025 р. до 3,3%

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує, що світова економіка зросте на 3,3% у 2025 році.

Попередній прогноз передбачав зростання світового ВВП на 3,2% наступного року.

У 2024 році, за оцінками ОЕСР, глобальне економічне зростання становитиме 3,2%. Цю оцінку було підтверджено.

Прогноз зростання світової економіки на 2026 рік становить 3,3%.

"Світова економіка, як очікується, залишиться стійкою, незважаючи на значні труднощі", - йдеться в повідомленні ОЕСР.

Базова інфляція повернулася до цільових рівнів майже в половині розвинених економік і приблизно в 60% економік, що розвиваються, зазначено у звіті. Аналітики очікують, що загальна інфляція в країнах ОЕСР знизиться з 5,4% у 2024 році до 3,8% у 2025 році і до 3% у 2026 році завдяки збереженню обмежувальної грошово-кредитної політики в більшості країн світу.

"Ринки праці поступово слабшають, проте рівень безробіття залишається низьким в історичній перспективі. Сильне зростання номінальних зарплат і тренд на дезінфляцію підтримують реальні доходи домогосподарств. Водночас зростання споживчих витрат залишається стриманим у більшості країн, що відображає слабкий рівень споживчої довіри. Обсяг світової торгівлі відновлюється і, як очікується, зросте на 3,6% у 2024 році", - вважають аналітики ОЕСР.

ОЕСР поліпшила прогноз зростання ВВП США на 2024 рік до 2,8% з 2,6%, на наступний рік - до 2,4% з 1,6% раніше. У 2026 році очікується уповільнення до 2,1%.

Економіка єврозони зросте на 0,8% у 2024 році (раніше очікувалося зростання на 0,7%). Очікування на 2025 рік підтверджено на рівні 1,3%, а 2026 року очікується прискорення до 1,5%.

ВВП Японії, згідно з новим прогнозом, знизиться на 0,3% цього року і зросте на 1,5% наступного. Раніше передбачалося зниження на 0,1% і зростання на 1,4% відповідно.

ОЕСР зберегла прогноз темпів зростання китайської економіки в поточному році на позначці 4,9% і покращила прогноз на наступний рік до 4,7% з 4,5%.

Найбільш швидкозростаючою з найбільших економік світу залишиться Індія. ОЕСР очікує зростання індійського ВВП на 6,8% у 2024 році, на 6,9% у 2025 році та на 6,8% у 2026 році.

"Світова економіка довела свою стійкість. Інфляція наближається до цільових показників центробанків, тоді як економічне зростання залишається стабільним, - сказав генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн. - Водночас зберігаються значні проблеми. Геополітична напруженість створює короткострокові ризики, співвідношення державного боргу до ВВП залишається високим, а середньострокові прогнози зростання занадто слабкі. Нам потрібно забезпечити макроекономічну стабільність за допомогою пом'якшення грошово-кредитної політики, ретельно відкаліброваного для довгострокового стримування інфляційного тиску, і за допомогою податково-бюджетної політики, яка збереже можливості для задоволення майбутніх потреб у витратах".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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