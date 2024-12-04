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Імпічмент президента Південної Кореї розглядатимуть у парламенті 6-7 грудня, міністр оборони подав у відставку - ЗМІ
12:45 04.12.2024 |
Опозиція Південної Кореї домагатиметься імпічменту президента Юн Сок Йоля, а також міністрів оборони, внутрішніх справ і безпеки, міністр оборони подав у відставку і вибачився перед народом, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.
Шість партій Південної Кореї, включно з головною опозиційною Демократичною партією, подали до парламенту проєкт імпічменту щодо президента. Голосування планують провести 6-7 грудня. Юн Сок Йоля і його міністрів звинувачують у "спробі державного перевороту".
"Клопотання про імпічмент підписали 190 опозиційних законодавців і один незалежний законодавець, водночас його не підтримав жоден законодавець від правлячої партії. Опозиційні партії планують представити пропозицію на пленарному засіданні парламенту в четвер і винести її на голосування в п'ятницю або суботу", - зазначено в повідомленні на сайті агентства.
Для ухвалення законопроєкту про імпічмент необхідна більшість у дві третини голосів парламенту. Із 300 членів парламенту опозиції знадобиться вісім голосів правлячої Партії народної влади, щоб ухвалити законопроєкт.
Клопотання про відставку міністра оборони планують розглядати в одному пакеті з клопотанням про імпічмент президента. Опозиція заявила, що також планує подати до прокуратури заяву про державну зраду на президента, міністра оборони Кім Йон Хена і міністра внутрішніх справ Лі Сан Міна і домагатися їх відставки після провалу запровадження воєнного стану.
Незабаром після того як опозиційні партії висунули пропозицію про відставку, міністерство оборони заявило, що міністр оборони Кім подав у відставку, щоб взяти на себе "повну відповідальність" за ситуацію, і "вибачився перед народом".
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