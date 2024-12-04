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АНАЛІТИКА

Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів

 

Суд штату Делавер у США знову виступив проти того, щоб Tesla заплатила $56 мільярдів Ілону Маску, головному виконавчому директору компанії. Таке рішення суду було прийняте попри голосування інвесторів, які схвалили виплату, повідомляє Reuters.

Це рішення стало продовженням вердикту судді Кетлін МакКормік із Канцлерського суду, яка у січні 2024 року скасувала виплату Ілону Маску. Тоді вона зазначила, що ця компенсація була несправедливою для акціонерів Tesla, а рада директорів надмірно піддалася впливу "риторики" навколо Маска.

Ілон Маск у своєму акаунті в X написав, що голосуванням всередині компанії повинні керувати акціонери, а не судді. На офіційному акаунті Tesla також з'явився пост, у якому компанія заявила, що рішення судді було неправильним й що компанія подасть апеляцію.

Маск та Tesla зможуть оскаржити рішення у Верховному суді штату Делавер, щойно суддя МакКормік винесе остаточний вердикт, що може статися вже цього тижня. Однак навіть у разі швидкого рішення розгляд апеляції може затягнутися на рік, що ще більше відтермінує виплату Маску, затверджену у 2018 році.

Tesla нещодавно звернулася до суду з проханням визнати дійсним голосування акціонерів, проведене в червні 2024 року, яке підтримало компенсаційний пакет для Ілона Маска. Компанія наголосила, що Маск є ключовою фігурою її успіху та рушійною силою багатьох досягнень. Однак суддя МакКормік постановила, що правління Tesla не має права відновити виплату Маску, і підкреслила, що результати голосування не можуть бути "панацеєю" для відновлення цієї компенсації.

На додачу до цього, після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, акції Tesla виросли на 42% з 5 листопада. Внаслідок цього, виплата Ілону Маску, яка оригінально мала бути у сумі $56 мільярдів, також зросла - до $101 мільярда.

До речі, суддя МакКормік постановила, що Tesla повинна виплатити адвокатам, які ініціювали цю справу, $345 мільйонів. Хоча ця сума значно менша за початково запитувані $6 мільярдів, вона все одно залишається однією з найбільших компенсацій у судових процесах. Юридична фірма, яка представляла позивачів, також заявила про готовність захищати це рішення, якщо Tesla або Ілон Маск вирішать подати апеляцію.

Також варто зазначити, що раніше багато інвесторів компанії зверталися до суду з вимогою схвалити компенсацію для Ілона Маска, стверджуючи, що він досяг поставлених цілей і привів компанію до успіху. Інвестори висловлювали побоювання, що у разі ненадання фінансової винагороди, Маск може залишити Tesla.
За матеріалами: mezha.media
 

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