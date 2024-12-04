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АНАЛІТИКА

WSJ: Трамп може призначити главою Пентагону губернатора Флориди Десантіса

 

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість висунути на посаду глави Пентагону губернатора Флориди Рона Десантіса замість запропонованого раніше ведучого Fox News Піта Гегсета.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що Трамп вирішив змінити кандидата на посаду глави Пентагону у зв'язку зі збільшенням кількості обвинувачень на адресу Гегсета.

Союзники Трампа все частіше думають, що Гегсет може не витримати подальших перевірок, за словами людей, близьких до команди обраного президента.

Джерела видання розповідають, що найближчі 48 годин будуть вирішальними для його долі.

Десантіс був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони, який посадовці перехідного періоду представили обраному президенту, але у підсумку Трамп обрав Гегсета.

Стаття на тему:

14.03.23 Рон Десантіс заявив, що допомога Україні - не в інтересах США
Губернатор Флориди Рон Десантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, заявив, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

Але оскільки висунення Гегсета стикається з проблемами, цей список знову реанімували, і Десантіс опинився серед тих, кого розглядає Трамп, сказали джерела.

За словами одного зі співрозмовників, обговорення перебуває на ранній стадії, і Трамп згадував ім'я Десантіса у випадкових бесідах із гостями в своєму маєтку Мар-а-Лаго.

За словами співрозмовників, Трамп може вирішити не обирати Десантіса і вибрати іншу заміну, якщо кандидатура Гегсета провалиться.

Інший потенційний кандидат на посаду міністра оборони, якого обговорювали союзники Трампа, за словами людей, знайомих із цим питанням, - Елбрідж Колбі, колишній співробітник Пентагону і союзник обраного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Трамп також розглядає кандидатуру сенаторки Джоні Ернст, додають джерела.

Водночас, як зазначено, дехто з оточення Трампа сильно недолюблює Десантіса, і це може звести нанівець усі його шанси на заміну Гегсета.

Раніше повідомляли, що деякі американські сенатори від Республіканської партії не підтримують кандидатуру Піта Гегсета, висунутого на посаду глави Пентагону.

ЗМІ раніше повідомляли, що в команді Трампа з'явилось занепокоєння щодо Гегсета через звинувачення щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.

Також стало відомо про занепокоєння у Пентагоні через кандидатуру Гегсета.
 

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