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АНАЛІТИКА

Канада готова допомогти Європі позбутися залежності від російського газу - міністр

 

Найбільша канадська провінція Онтаріо охоче допоможе Європі позбутися залежності від російських енергоресурсів.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр енергетики провінції Онтаріо Стівен Лечче під час участі у Конференції із відновлення України, що відбулася у Торонто.

"Ми відвідали східну Європу й країни Балтії - передову російської агресії, - аби показати світові, (...) що нам треба свідомо працювати над позбавленням залежності від купівлі у Владіміра Путіна природного газу, бензину і ядерного палива. Ми не можемо й далі фінансувати воєнну машину, яка підриває суверенітет держав не лише у Європі, а й в Азії", - сказав Лечче.

Він наголосив, що Канада й Онтаріо зокрема "можуть допомогти замінити російські ресурси на ресурси з країн демократичної союзницької країни". "Ми продовжимо відігравати цю роль й наголошувати на цьому", - зазначив міністр.

Лечче додав, що уряд Онтаріо також підтримуватиме цілісність енергосистеми України й нещодавно виділив понад 4 млн дол США на трансформатори й генератори, "аби українці цієї зими мали тепло в домівках, усупереч зусиллям Росії із позбавлення людей доступу до електроенергії й опалення".

Зауважимо, що "Енергоатом" минулого року домовився із канадською компанією Cameco про постачання Україні ядерного палива протягом наступних десяти років. Одне із найбільших підприємств Cameco знаходиться в Онтаріо. Провінція також виробляє найбільше атомної енергії серед усієї Канади.
Ключові теги: Канада
 

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