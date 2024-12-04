Російський бізнес зіткнувся з масовими прострочками платежів

Бізнес у Росії зіткнувся з погіршенням платіжної дисципліни контрагентів на тлі проблем із транскордонними банківськими розрахунками та різкого підвищення ставок за кредитами. Так, за третій квартал частка компаній, які допускають прострочення платежів постачальникам, зросла у всіх категоріях бізнесу і знаходиться близько до рекордних в історії значень.

Про це пише The Moscow Times.

У середньому в липні-вересні великий та середній бізнес прострочив 19% платежів контрагентам, а малий - майже 25%.

При цьому зростає частка прострочення більше 60 днів: у великих компаній вона досягла 5,2% (проти 3,9% у першому кварталі), у середніх - 6,2% (проти 4,5%), а у малих - 12,1% (проти 9%).

Ще більш похмуру картину показало опитування Російського союзу промисловців та підприємців.

За його даними, неплатежі з боку контрагентів вийшли на перше місце серед проблем, що обмежують бізнес: у третьому кварталі на них скаржилися 36% компаній - у 1,6 раза більше, ніж за квартал раніше.

Водночас західні санкції як головну проблему назвали лише 16% учасників опитування.

Прострочення платежів наростають як у грошовому, так і в кількісному вираженні. Основною проблемою є складнощі з перекредитуванням через погіршення умов фінансування: ставки за позиками зростають слідом за ключовою ставкою Центробанку Росії, а індекс кредитних умов, згідно з опитуванням Центробанку РФ, впав до мінімуму в історії.

Крім того, спостерігається дефіцит ліквідності за ланцюжками поставок, частково - погіршення платоспроможності фінальних покупців.

Росстат підтверджує: станом на кінець вересня російські компанії зіткнулися з простроченням платежів контрагентів на рекордні 3,07 трлн руб.

Від початку року ця сума збільшилася на 228 млрд руб., а число компаній із простроченою кредиторською заборгованістю після кількох років зниження почало зростати: до кінця третього кварталу їх стало 4 827 проти 4 701 на початок року.

У жовтні цього року глава російської промислової держкорпорації "Ростєх" Сергєй Чемезов заявив, що промисловість у Росії перебуває під загрозою масових банкрутств заводів.

Також стало відомо, що російські експортери зазнають усе більших проблем з оплатою поточних витрат через складнощі в проведенні банківських платежів, які торкнулися операцій у всіх "дружніх" Росії країнах, включно з Китаєм, Туреччиною та ОАЕ. Так, через транзакції, що зависають, які відхиляються банками, або затримуються на строки до місяця й більше, компаніям стає все важче планувати щоденні витрати.

Нагадаємо, Центробанк РФ підняв ключову ставку, яка після восьми підвищень поспіль вже знаходиться на рекордному за 20 років рівні 21%.