Економіка України та світу: аналіз від Experts Club

Засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club, кандидат економічних наук Максим Уракін поділився своїми спостереженнями щодо ключових показників і ризиків для економіки України та світу станом на листопад 2024 року.

Макроекономічна ситуація в Україні

За словами Максима Уракіна, економіка України продовжує демонструвати повільне зростання.

«За даними Нацбанку, у жовтні 2024 року ВВП України зріс на 1,3% порівняно з жовтнем минулого року. Це гірше за вересневі показники, але помітно краще за дані за літні місяці. Однак у сільському господарстві спостерігаються негативні тенденції. Урожай цього року виявився значно нижчим за минулорічний, що вдарило по агросектору - одному з ключових драйверів економіки», - зазначив Максим Уракін.

Також експерт вказав на різке погіршення зовнішньоторговельного балансу.

«Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за дев'ять місяців збільшився майже на 6%, сягнувши лякаючої позначки у 20 мільярдів доларів. Основними причинами стали зростання імпорту енергоносіїв і брак робочої сили на експортно орієнтованих підприємствах», - додав Уракін.

Держборг України, за словами експерта, також викликає величезну тривогу.

«На жовтень 2024 року борг становить уже 6,4 трильйона гривень, або близько 155 мільярдів доларів. При цьому міжнародні резерви скоротилися більш ніж на 2 мільярди доларів і дорівнюють 36 мільярдів», - підкреслив Уракін.

Глобальна економіка: виклики та перспективи

На світовому рівні ключові ризики пов'язані зі зростанням боргового навантаження.

«Глобальний обсяг держборгу вже перевищує 100 трильйонів доларів, що становить 93% світового ВВП. Найближчими роками цей показник продовжить зростати, що створює додатковий тиск на бюджети більшості країн», - зазначив Уракін.

Економіки розвинених країн, на думку експерта, демонструють неоднорідну динаміку. США показують впевнене зростання, їхній ВВП збільшився майже на 3% у третьому кварталі. Водночас економіка єврозони фактично стагнує, а Німеччина і зовсім зіткнулася з нульовою динамікою розповів економіст.

Водночас Китай продовжує відігравати ключову роль у світовій економіці. «У третьому кварталі показало зростання ВВП КНР, яке збереглося на рівні 5%, проте темпи сповільнилися через геополітичну напруженість і внутрішні проблеми, зокрема, в будівельному секторі», - зазначив Максим Уракін.

Погляд у майбутнє

Максим Уракін висловив обережний оптимізм щодо довгострокових перспектив.

«Світова економіка стикається з безліччю викликів, включно з інфляцією, геополітичними конфліктами та протекціонізмом. Однак, незважаючи на всі труднощі, є підстави вважати, що зростання хоча б у помірних межах збережеться», - підсумував він.

Експерт також закликав до активнішої міжнародної координації для подолання економічних викликів.

«Стабільність вимагає спільних зусиль, і тільки шляхом діалогу та співпраці ми зможемо мінімізувати ризики», - резюмував Максим Уракін.

Більш детально про поточні тенденції у світовій економіці ви можете дізнатися з відео на YouTube-каналі Experts Club: https://www.youtube.com/watch?v=grE5wjPaItI

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