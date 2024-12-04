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АНАЛІТИКА

У Південній Кореї опозиція висунула президенту жорсткий ультиматум

 

Демократична партія Кореї, що перебуває в опозиції, закликала президента Юн Сок Йола негайно піти у відставку після оголошення воєнного стану та його подальшого скасування парламентом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Yonhap.

Під час екстреного засідання у Національній асамблеї, депутати опозиційної політсили оголосили, що негайно розпочнуть процес імпічменту глави держави, якщо він сам не піде у відставку.

"Оголошення Юном воєнного стану є явним порушенням Конституції. Він не дотримався жодної з вимог Основного Закону для оголошення такого режиму. Це серйозний акт заколоту і чудова причина для імпічменту", - йдеться у резолюції Демпартії Кореї.

Тим часом старші помічники Юн Сок Йола, а також керівник його апарату, масово подали у відставку через скандальне рішення та його подальше блокування парламентом.

Серед них - керівник апарату президента Чун Чжин Сук, радник з питань національної безпеки Шин Вон Сік, керівник апарату з питань політики Сон Тхе Юн, а також сім інших старших помічників.

Політична криза у Південній Кореї

Вдень 3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль несподівано оголосив у країні воєнний стан.

Причиною він назвав опозицію, яка, за його словами, є "антидержавною силою", що паралізує роботу країни.

Рішення спровокувало сутички з правоохоронцями та військовими біля будівлі парламенту.

За кілька годин після скандального рішення, парламент Республіки Корея затвердив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан у країні. Згодом аналогічне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Ввечері Йоль скасував воєнний стан у Південній Кореї. Особливий режим у країні діяв понад шість годин.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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