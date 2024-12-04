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У Південній Кореї опозиція висунула президенту жорсткий ультиматум
09:01 04.12.2024 |
Демократична партія Кореї, що перебуває в опозиції, закликала президента Юн Сок Йола негайно піти у відставку після оголошення воєнного стану та його подальшого скасування парламентом країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Yonhap.
Під час екстреного засідання у Національній асамблеї, депутати опозиційної політсили оголосили, що негайно розпочнуть процес імпічменту глави держави, якщо він сам не піде у відставку.
"Оголошення Юном воєнного стану є явним порушенням Конституції. Він не дотримався жодної з вимог Основного Закону для оголошення такого режиму. Це серйозний акт заколоту і чудова причина для імпічменту", - йдеться у резолюції Демпартії Кореї.
Тим часом старші помічники Юн Сок Йола, а також керівник його апарату, масово подали у відставку через скандальне рішення та його подальше блокування парламентом.
Серед них - керівник апарату президента Чун Чжин Сук, радник з питань національної безпеки Шин Вон Сік, керівник апарату з питань політики Сон Тхе Юн, а також сім інших старших помічників.
Політична криза у Південній Кореї
Вдень 3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль несподівано оголосив у країні воєнний стан.
Причиною він назвав опозицію, яка, за його словами, є "антидержавною силою", що паралізує роботу країни.
Рішення спровокувало сутички з правоохоронцями та військовими біля будівлі парламенту.
За кілька годин після скандального рішення, парламент Республіки Корея затвердив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан у країні. Згодом аналогічне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
Ввечері Йоль скасував воєнний стан у Південній Кореї. Особливий режим у країні діяв понад шість годин.
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