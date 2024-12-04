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АНАЛІТИКА

Військові США розповіли про удари по цілях у Сирії у відповідь на обстріл американської бази

 

Армія США вдарила по військовій техніці невказаних озброєних груп в східній частині Сирії у рамках самооборони.

Про це йдеться у звіті Центрального командування Збройних сил США в X (Twitter), передає "Європейська правда".

В американському військовому відомстві розповіли, що 3 грудня сили США "успішно знищили кілька систем озброєння в районі військового опорного пункту Євфрат (MSS Euphrates)".

Зазначається, що були ліквідовані: три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), встановлені на вантажівці, танк Т-64, бронетранспортер та міномети.

У Центркомі акцентували - ця військова техніка "демонструвала чітку та безпосередню загрозу для сил США та коаліції".

Американські військові звернули увагу на те, що США завдала ударів у відповідь на вогонь з РСЗВ, бронетранспортера та мінометів у бік бази США.

Хто саме стріляв 3 грудня по американських силах у Сирії на заході країни у звіті не вказують.

Водночас у Центркомі наголосили, що події не пов'язані з наступом повстанців на підконтрольні режиму президента Башара аль-Асада сили, що триває в районі провінцій Алеппо та Ідліб.

Також військові наголосили, що місія США у Сирії "залишається незмінною, оскільки сили США та коаліції продовжують зосереджуватися на остаточній поразці ІДІЛ".

"Постійна підтримка регіональних партнерів і операції в Сирії не пов'язані з останніми подіями на північному заході Сирії. Сили CENTCOM продовжують стежити за ситуацією та підтримують постійний зв'язок з іншими нашими силами в регіоні в міру розвитку ситуації", - додали у звіті.

Нагадаємо, бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

У неділю, 1 грудня, сирійський уряд остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Наступ повстанців на Алеппо вважається найбільшим з 2016 року, коли їхні сили були витіснені зі східних районів міста.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили із спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.
Ключові теги: США, Сирія
 

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