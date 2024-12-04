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ЗМІ: Частина республіканців в Сенаті проти кандидата від Трампа на посаду глави Пентагону
08:53 04.12.2024 |
Деякі американські сенатори від Республіканської партії не підтримують кадидатуру Піта Гегсета, висунутого обраним президентом США Дональдом Трампом на посаду глави Пентагону.
Про це йдеться в публікації NBC News, повідомляє "Європейська правда".
Джерела телеканалу розповідають, що щонайменше шестеро сенаторів-республіканців не готові підтримати висунення Гегсета на посаду глави Пентагону.
Як зазначено, сенатори занепокоєні через звинувачення в сексуальних домаганнях на адресу Гегсета, а також повідомлень щодо його можливого зловживання алкоголем та фінансової недбалості.
Телеканал зазначає, що для того, щоб бути затвердженим на посаді, Гегсет може дозволити втратити лише три голоси сенаторів-республіканців за умови, що всі сенатори від Демократичної партії проголосують проти нього.
Сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що не підтримує кандидатуру Гегсета і планує розпитати його про звинувачення на його адресу.
"Ми просто збираємося провести дійсно відверту і ретельну розмову", - сказала Ернст.
Своєю чергою кілька-сенаторів-республіканців продовжують применшувати значення звинувачень на адресу Гегсета, заявляючи, що вони підтримують прерогативу Трампа вибирати власну адміністрацію.
ЗМІ раніше повідомляли, що в команді Трампа з'явилось занепокоєння щодо Гегсета через звинувачення щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.
Також стало відомо про занепокоєння у Пентагоні через кандидатуру Гегсета.
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