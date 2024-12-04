Російські кораблі покинули морську базу Тартус в Сирії. Що це означає

Супутниковий знімок бази у Тартусі, зроблений вранці 3 грудня. Біля пірсу в центрі фотографії не видно великих військових кораблів

Російську військово-морську базу у сирійському місті Тартусі покинули всі військові кораблі РФ. Судячи із супутникових знімків компанії Planet Labs, які вивчила ВВС, ще два дні тому російські кораблі були там.

Офіційно цей об'єкт називається пунктом матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Сирії - російські військові наполягають на тому, що він не є повноцінною військовою базою.

Зазвичай військові кораблі швартуються біля великого пірсу, який найближчий до виходу з бухти.

На супутниковому знімку від 3 грудня видно, що біля причалу на ньому немає жодного великого корабля.

За два дні до цього, 1 грудня біля причалу було три військові кораблі. Вони відрізняються від цивільних кораблів сірим кольором та обрисами зовнішньоі поверхні судна - військові кораблі вужчі.

А це супутниковий знімок бази у Тартусі, зроблений 1 грудня. На ньому добре видно три сірих військових кораблі біля пірсу

Раніше про те, що російські кораблі залишають Тартус, написав військовий OSINT-аналітик H. I. Sutton. Його аналіз опублікували у мережевому виданні Naval News.

У дописі йдеться, що один з кораблів - "Єльня", який базувався в Тартусі, залишив бухту вранці 2 грудня 2024 року.

"Є інформація, що деякі або всі інші плавзасоби також залишили місто", - написав він.

Про те, що допоміжне судно "Єльня" йде з Тартуса, написав і військово-аналітичний блог Droxford Maritime.

Як повідомляло у вересні Міноборони Росії, до складу російського ударного угруповання в Середземному морі на той момент входили фрегат "Адмірал Григорович", корвет "Меркурій", "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" та дизель-електричний підводний човен "Уфа".

Судячи з силуетів та розмірів, 1 грудня біля причалу бази в Тартусі могли бути пришвартовані "Григорович", "Меркурій" та "Горшков".

Важливий об'єкт

Пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії у Сирії важливий, передусім тим, що це єдиний російський військово-морський об'єкт у Середземному морі.

Його цінність зросла у 2022 році після початку російського вторгнення в Україну.

Тепер російський військово-морський флот не може направляти свої кораблі до Чорного моря, оскільки Туреччина перекрила протоки для військових кораблів через війну.

Ще одним важливим об'єктом є військово-повітряна база Хмеймім.

Військові експерти зазначають, що виведення військових кораблів з Тартуса може означати, що росіяни не впевнені, чи зможуть їх захистити.

З іншого боку, на супутниковому знімку Planet Labs за 29 листопада, який також вивчила ВВС, видно, що біля пірсу, який використовують російські військові моряки, пришвартований один військовий корабель.

Тобто ще двоє кораблів зайшли на базу між 29 листопада та 1 грудня.

Той самий пірс у Тартусі, але 29 листопада: пришвартовано лише один військовий корабель

Останній тиждень у Сирії, де з 2011 року триває громадянська війна, загострилася ситуація. Коаліція опозиційних сил активізувала бойові дії, відтіснивши урядові війська Башара Асада.

Повстанці захопили більшу частину міста Алеппо. Крім того, вони вирушили у бік міста Хама, але зупинилися, не дійшовши до нього.

Чисельність російського військового контингенту на території Сирії восени 2024 становила до 7,5 тисяч осіб.

В основному це обслуговуючий персонал військових у Хмеймімі та Тартусі, а також колишні "вагнерівці", які підписали контракт із російським міністерством оборони.

Серед них також багато військових поліцейських та значна кількість військових радників.

Багато військових охороняють військові об'єкти, проте розміри та можливості військових частин, які охороняють бази, невідомі.