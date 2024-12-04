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Ботсвана та Ангола домовились витіснити Росію з алмазного ринку
22:50 03.12.2024 |
Ботсвана та Ангола приєдналися до ініціативи G7, спрямованої на виключення Росії з глобального ринку алмазів. Це дозволить посилити ембарго, введене після початку війни в Україні, пише Politico.
США ввели санкції проти російських алмазів і компанії "Алроса", яка контролює близько 30% світового ринку необроблених алмазів. Європейський Союз також приєднався до санкцій.
Основною частиною плану є система відстеження алмазів, яка мала запрацювати з вересня 2024 року. Вона дозволить визначити походження каменів, щоб уникнути їх змішування з російськими у третіх країнах, таких як Дубай чи Індія. Це досягнуто завдяки участі основних конкурентів Росії на ринку - Ботсвани та Анголи.
Ботсвана, другий за величиною виробник алмазів після Росії, погодилася приєднатися до сертифікаційної системи. Центр сертифікації в Ботсвані відкриється у 2025 році, і алмази, що проходять сертифікацію, отримають унікальний номер для відстеження на всьому ланцюгу постачання. Це допоможе уникнути змішування каменів різного походження, зокрема з російськими.
Ангола, ще один важливий виробник алмазів, також підтримала сертифікацію. Нещодавно вона вирішила викупити частку Алроси в місцевій компанії, що займається видобутком алмазів, щоб усунути можливий конфлікт інтересів на міжнародному ринку. У 2023 році на алмази припадало майже 10% ангольського експорту.
Згідно з оцінками, 80-90% алмазів у світі підлягатимуть сертифікації, що дозволить миттєво розрізняти легальні камені від нелегальних. Це є важливим кроком для ефективного впровадження санкцій і зниження ролі Росії на глобальному ринку алмазів.
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