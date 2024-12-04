Південна Корея оголосила воєнний стан. Біля парламенту почалися сутички

Президент Південної Кореї Юн Сук-Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності.

Він пішов на цей крок після того, як його партія "Сила народу" та опозиційна Демократична партія не дійшли згоди щодо законопроєкту про бюджет на наступний рік.

У несподіваному телевізійному зверненні у вівторок ввечері він заявив, що це рішення необхідне, щоб захистити країну від комуністичних сил Північної Кореї та усунути антидержавні елементи.

Президент не уточнив, про які саме антидержавні сили йдеться, проте у минулому він уже називав так своїх політичних опонентів.

Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на військових повідомило, що діяльність парламенту і політичних партій заборонять, а ЗМІ перебуватимуть під контролем військового командування.

Yonhap також повідомило, що членам Національної асамблеї (це парламент Південної Кореї), заборонили доступ до будівлі. У соціальних мережах почали поширюватися кадри, на яких будівлю асамблеї у столиці Південної Кореї Сеулі оточила поліція.

Вже є повідомлення про сутички між поліцією і натовпом протестувальників, які зібралися біля будівлі парламенту.

Чого вимагає опозиція

Лідер опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен закликав всіх своїх законодавців зібратися біля Національної асамблеї, повідомляє Yonhap.

Після останніх загальних виборів, на яких опозиція здобула переконливу перемогу, Юн став президентом "кульгавою качкою" (так називають президента, який більше не може серйозно вплинути на політику країни).

Юн не міг приймати закони, які хотів, натомість був змушений відчайдушно накладати вето на будь-які законопроєкти, які ухвалювала опозиція.

Цього тижня опозиція скоротила бюджети, запропоновані урядом і правлячою партією. Вона також закликає до імпічменту членів кабінету міністрів, насамперед голови урядового аудиторського агентства, через те, що вони не провели розслідування щодо першої леді. Її звинувачують у корупції та зловживанні владою.

Юн Сук-Йоль у відповідь звинуватив опозицію в урізанні бюджету на найважливіші витрати: від боротьби з наркоторгівлею до дитячої допомоги.

З запровадженням воєнного стану не погодилися ані партія влади, ані опозиції.

Лідер Демократичної партії Лі Дже Мен заявив, що воєнний стан суперечить конституції, а глава президентської партії Хан Дон Хун назвав його "неправильним" кроком і пообіцяв заблокувати.

Згідно із законодавством Південної Кореї, уряд має скасувати воєнний стан, якщо цього вимагає більшість Національної асамблеї.

Цей же закон також забороняє арештовувати депутатів.

Причини політичної кризи

На парламентських виборах, що відбулися у Південній Кореї навесні цього року, 192 із 300 місць у Національній асамблеї отримала Демократична партія.

Внаслідок нищівної поразки, яку партія президента "Сила народу" отримала на виборах, у відставку пішов лідер цієї партії Хан Дон Хун, а прем'єрміністр країни Хан Док Су подав у відставку.

ЗМІ писали, що голосування на виборах навесні можна було розглядати як проміжний референдум щодо довіри президенту, якому залишається ще три роки перебування при владі.

Юн Сук-Йоль обіймає посаду президента Південної Кореї з 2022 року.

Він є членом Партії влади народу і виграв президентські вибори, обійшовши свого опонента Лі Чже Мена лише на 0,7%.

Юн також потрапив у кілька скандалів, в основному повʼязаних з його дружиною. Опозиція намагалася розпочати проти неї розслідування. Минулого місяця Юн вибачився, заявивши, що його дружина мала поводитися краще.