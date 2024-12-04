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АНАЛІТИКА

У Південній Кореї запроваджено воєнний стан

 

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, повідомляє інформагентство Yonhap.

"Юн заявив, що оголошує воєнний стан, щоб викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок", - ідеться в терміновому повідомленні у вівторок.

Видання зазначає, що це рішення було ухвалено після того, як опозиційна Демократична партія провела в бюджетному комітеті парламенту законопроєкт про скорочення бюджету та подала клопотання про імпічмент державному аудиторові та головному прокурору.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Корея
 

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