У Південній Кореї запроваджено воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, повідомляє інформагентство Yonhap.

"Юн заявив, що оголошує воєнний стан, щоб викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок", - ідеться в терміновому повідомленні у вівторок.

Видання зазначає, що це рішення було ухвалено після того, як опозиційна Демократична партія провела в бюджетному комітеті парламенту законопроєкт про скорочення бюджету та подала клопотання про імпічмент державному аудиторові та головному прокурору.