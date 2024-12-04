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У Південній Кореї запроваджено воєнний стан
16:51 03.12.2024 |
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, повідомляє інформагентство Yonhap.
"Юн заявив, що оголошує воєнний стан, щоб викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок", - ідеться в терміновому повідомленні у вівторок.
Видання зазначає, що це рішення було ухвалено після того, як опозиційна Демократична партія провела в бюджетному комітеті парламенту законопроєкт про скорочення бюджету та подала клопотання про імпічмент державному аудиторові та головному прокурору.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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