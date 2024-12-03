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Росії загрожує дефіцит кондиціонерів і холодильників
16:04 03.12.2024 |
Федеральна митна служба (ФМС) зупинила поставки в країну кондиціонерів, побутових холодильників і систем торговельного та промислового холоду.
Про це повідомили «Коммерсанту» учасники ринку, пише The Moscow Times.
Блокування почалося з 12 листопада, коли ФМС почала вимагати від постачальників ліцензії Мінпромторгу на ввезення обладнання, в якому використовується фреон R-410, каже гендиректор Євразійської асоціації ринку опалювальних систем Ігор Прудников.
За його словами, через припинення поставок і простою контейнерів збитки тільки постачальників кондиціонерів можуть становити від 200 до 300 млн руб.
Наразі блокування торкнулося всіх країн, зокрема СНД, зазначив директор Асоціації підприємств та індустрії клімату Дмитро Кузін. Однак, як уточнили в ТПХ «Русклимат» (виробляє і поставляє кондиціонери), основна частина товарів зупинена на кордоні з Китаєм.
Якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, близько 300-400 контейнерів із готовою продукцією сукупною вартістю 2 млрд руб. можуть зависнути в портах відправлення в Китаї та портах РФ, попереджає директор із правових і корпоративних питань ТВГ «Русклимат» Павло Симонов.
«Це вплине на вартість продукції, оскільки всі понесені витрати імпортери будуть змушені закладати в ціну для кінцевого споживача», - зазначив він.
Через проблеми із ввезенням може утворитися дефіцит охолоджувальної техніки, оскільки більша її частина не виробляється в країні.
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