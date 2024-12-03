У Києві відсвяткували 30 – річчя ТПП Франція – Україна та свято молодого вина – Божоле Нуво

Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) зібрала у Києві, в КВЦ «Парковий» членів CCIFU, дипломатів, друзів і партнерів на свій традиційний щорічній благодійний вечір Божоле Нуво. Другий рік поспіль CCIFU підтримає фонд UNBROKEN Ukraine та його проект «Протези для незламних».

Цього року Франко-українська торгово-промислова палата також святкує важливий ювілей - 30 років діяльності в Україні!

Захід відбувся під високим патронатом та за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні пана Гаеля Весьєра й зібрав близько тисячі гостей.

Щороку, в третій четвер листопада вся Франція святкує Божоле Нуво - свято молодого вина, яке знаменує собою завершення збору врожаю винограду та початок нового винного року.

Саме в цей час у невеликому регіоні Божоле, що знаходиться на північі Ліона, одним з перших дозріває виноград сорту Гаме- чорний, з білою м'якоттю.

Вино Божоле нуво відрізняється від інших тим, що надходить у продаж відразу після закінчення процесу ферментації, через шість тижнів після збору врожаю та зберігається не більше півроку. Традиція такого святкування зародилася у 1951-му році.

Франко-українська торгово-промислова палата в Україні (фр. Chambre de commerce française en Ukraine, CCIFU) - некомерційна асоціація, покликана сприяти зростанню інвестицій французьких компаній в українську економіку і створювати сприятливі умови для розвитку французьких компаній, представлених на українському ринку або бажаючих розпочати свою діяльність в Україні.

Франко-українська торгово-промислова палата в Україні об'єднує понад 130 компаній, які належать до агропромислового комплексу (Limagrain[en], Euralis, Mas Seeds), банківської галузі (Credit Agricole, Укрсиббанк), автомобільної промисловості (Renault, Michelin), машинобудування (Schneider Electric), готельного бізнесу (InterContinental Kyiv), туризму та індустрії розваг (France Groupe, Club Med), охорони здоров'я (Sanofi), транспорту (Air France), торгівлі та надання інших послуг (Auchan, L'Oreal, Chanel, Danone, Lactalis, Leroy Merlin).

Джерело: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic