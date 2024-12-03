Влада тимчасово окупованої Абхазії відмовилася ратифікувати інвестугоду з Росією

Самопроголошений парламент тимчасово окупованої Абхазії проголосував проти ратифікації інвестиційної угоди з РФ. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Інтерфакс.

Угода, що виносилась на голосування, передбачала пільги для російських підприємців, які реалізують у тимчасово окупованій Абхазії проєкти з обсягом інвестицій не менш ніж $19 млн (2 млрд рублів).

Опозиційні організації Абхазії розкритикували угоду. На їхню думку, у документі прописані положення, що ставлять місцевий бізнес у програшні умови і "підривають національні інтереси Абхазії".

Угоду було підписано у жовтні, але для набуття чинності потрібна була ратифікація парламентом. Документ мали розглянути ще 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту і прорвалися до будівлі.

Тоді ж опозиція почала вимагати відставки самопроголошеного президента Аслана Бжанії. Пресслужба повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію російсько-абхазької інвестиційної угоди.