Китай заборонив експорт до США матеріалів військового застосування

Китай заборонить експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали.

Про це у вівторок заявило Міністерство комерції Китаю, пише Reuters.

Директива Пекіна, яка стосується так званих товарів подвійного призначення, набуває чинності негайно та передбачає посилений контроль за кінцевим використанням графітових виробів, що експортуються до США.

"В принципі, експорт галію, германію, сурми та надтвердих матеріалів до Сполучених Штатів не дозволяється", - йдеться в заяві міністерства.

Ці обмеження посилюють контроль, який Китай почав вводити ще минулого року щодо експорту критично важливих мінералів.

Однак нові заходи стосуються лише США, що є черговим загостренням торговельної напруги між двома найбільшими економіками світу напередодні інавгурації Дональда Трампа.

За даними китайської митниці, цього року (до жовтня) Китай не постачав до США галію та германію у необробленому чи обробленому вигляді, хоча рік тому США були четвертим і п'ятим найбільшими ринками цих матеріалів відповідно.

Галій і германій використовуються у виробництві напівпровідників, а германій також застосовується в інфрачервоних технологіях, оптоволоконних кабелях та сонячних елементах.

Експорт виробів із сурми з Китаю в жовтні загалом впав на 97% порівняно з вереснем після початку дії нових обмежень.