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АНАЛІТИКА

Іран налагодив таємну схему контрабанди свого мазуту через Ірак на мільярди доларів

 

Іран створив схеми контрабанди свого мазуту через сусідній Ірак, які дозволяють продавати пальне в обхід санкцій США на мільярди доларів.

Про це повідомили п'ять джерел, обізнаних із ситуацією, у коментарі агентству Reuters.

Ця схема використовує політику іракського уряду, за якою мазут виділяється асфальтним заводам за значно субсидованими цінами. У ній задіяна мережа компаній, груп і осіб з Іраку, Ірану та країн Перської затоки, про що свідчать слова джерел та три звіти західної розвідки - два серпневих цього року та один без дати.

За цією схемою від 500 000 до 750 000 метричних тонн важкого мазуту, включаючи мазут із високим вмістом сірки, що еквівалентно 3,4-5 мільйонів барелів нафти, щомісяця перенаправляються з заводів і переважно експортуються до Азії, стверджують два джерела.

Іран розглядає свого сусіда і союзника Ірак як "економічну легеню" і має значний військовий, політичний та економічний вплив через шиїтські міліції та політичні партії, які він підтримує.

Іран отримує тверду валюту через експорт до Іраку та уникає американських санкцій через іракську банківську систему, за словами іракських та американських чиновників.

Серед двох основних маршрутів, якими мазут вивозиться з Іраку, один передбачає змішування його з подібним продуктом з Ірану, щоб видати його за іракський.

Це допомагає Тегерану уникати жорстких санкцій США на експорт енергоресурсів, зазначають п'ять джерел.

Другий маршрут передбачає експорт мазуту, призначеного для субсидованої програми, з використанням підробленої документації, щоб приховати його походження.

Іран безпосередньо отримує вигоду від першого маршруту: іранський мазут зазвичай продається зі знижкою через санкції, але може продаватися дорожче, якщо його видають за іракський.

Другий маршрут приносить користь іракським міліціям, які підтримуються Іраном і контролюють схему контрабанди.

Троє джерел оцінили доходи від обох маршрутів, базуючись на обсягах торгівлі та відносних цінах. Їхні оцінки коливаються від $1 мільярда до понад $3 мільярдів на рік.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іран, Ірак
 

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