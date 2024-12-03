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АНАЛІТИКА

У Норвегії почали будувати новий завод із виробництва снарядів

 

Норвезький збройовий концерн Nanno розпочав будівництво нового заводу в місті Рауфосс на півночі країни в межах зусиль із нарощування оборонного виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив уряд Норвегії.

Норвезький уряд підписав угоду з Nammo на суму 1,083 млрд норвезьких крон (близько 93 млн євро) для підтримки підвищеної виробничої готовності протягом наступних 15 років.

Серед іншого, угода передбачає, що Nammo побудує новий виробничий об'єкт для збільшення виробництва боєприпасів. Старт будівництву в Рауфоссі дали в понеділок, 2 грудня.

"Це сприятиме збільшенню виробництва артилерійських боєприпасів і ракетних двигунів, які мають вирішальне значення для Норвегії, НАТО і України", - заявив державний секретар Міністерства оборони Норвегії Ганс Крістіан Кьольсет.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегія вирішила збільшити інвестиції в оборонний сектор. До 2036 року країна планує вкласти у свою оборону 140 мільярдів євро.

Крім того, Nammo раніше дозволила передати Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
Ключові теги: Норвегія
 

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