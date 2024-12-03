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АНАЛІТИКА

Трамп визначився, куди здійснить першу закордонну поїздку після обрання

 

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що першою його закордонною поїздкою після перемоги на виборах буде реставрований Собор Паризької Богоматері у столиці Франції.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як заявив Трамп - у суботу, 7 грудня, він вирушає до Парижа, аби взяти участь у повторному відкритті Собору Паризької Богоматері, який був повністю відновлений після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому.

"Президент Емманюель Макрон зробив чудову роботу, забезпечивши, щоб Нотр-Дам був відновлений до повного рівня своєї слави, і навіть більше. Це буде дуже особливий день для всіх!", - поділився він.

Трамп визначився, куди здійснить першу закордонну поїздку після обрання

 

Нещодавно Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який невдовзі відкриють для відвідувачів.

Як відомо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки потому тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.

У грудні 2023 року на відновлений шпиль собору повернули традиційного золотого півня. На початку листопада 2024 року у Нотр-Дамі вперше після пожежі задзвонили дзвони.

Ключові теги: США, Франція
 

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