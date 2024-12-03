Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі
23:42 02.12.2024 |
Міністерство оборони Норвегії повідомило в понеділок, 2 грудня, про рішення розмістити новітні винищувачі F-35, а також зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS в логістичному центрі в Польщі, що координує військову допомогу Україні.
Як зазначається в заяві норвезького оборонного відомства, з початку грудня Норвегія охоронятиме повітряний простір над польським аеропортом у Жешуві, а також на додачу до літаків і ЗРК відрядить до Польщі близько 100 військових.
"Україна, як і досі, гостро потребує військової підтримки, а Польща є найважливішим логістичним центром (...) Таким чином Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягла свого місця призначення", - пояснив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
Варшава подякувала Осло за пітримку
Водночас міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував Норвегії за підтримку. "З грудня - чергове посилення безпеки наших кордонів. Чотири норвезькі винищувачі F35 та їхні системи протиповітряної та протиракетної оборони захищатимуть наш простір та східний фланг НАТО. Велика подяка нашим союзникам з Норвегії!" - написав очільник польського міноборони в понеділок в мережі Х.
21 листопада речниця МЗС РФ Марія Захарова прямо пригрозила Польщі, що розташовані на її території військові об`єкти, зокрема нещодавно відкрита база протиракетної оборони НАТО, перебувають у зоні досяжності новітніх російських ракетних систем в вважаються "однією з пріоритетних цілей", що обурило офіційну Варшаву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим
|Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі
|Умєров і Остін обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн»
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|Зеленський про Taurus для України: працюємо над спільними поглядами із Шольцом
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD