Міністр оборони Німеччини заявив про явну загрозу від флоту РФ на півночі

Міністр оборони Борис Пісторіус вважає необхідною закупівлю ще чотирьох нових підводних човнів на суму понад 4,5 мільярда євро через загрози від російського флоту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit Online.

Пісторіус висловив сподівання, що бюджетний комітет Бундестагу схвалить план закупівлі субмарин у середу.

"Нам потрібні підводні човни, тому що ситуація з морською загрозою абсолютно вимагає цього", - заявив міністр. За його словами, російський флот "надзвичайно активний і становить явну загрозу" в Північному і Балтійському морях, а також у Північній Атлантиці.

У 2021 році Німеччина і Норвегія підписали спільний контракт з компанією Thyssenkrupp Marine Systems на початкову закупівлю шести підводних човнів. Проєкт називається U212 CD і його заявлена мета - спільний дизайн для підводних човнів обох країн.

Тепер Німеччина збільшить кількість нових підводних човнів з двох до шести. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам заявив на зустрічі з Пісторіусом, що його країна хоче збільшити кількість з чотирьох до шести.

Нові підводні човни матимуть довжину близько 72 метрів - трохи більше, ніж існуючі німецькі підводні човни класу 212 А - і будуть експлуатуватися з екіпажем з 30 осіб.

Пісторіус згадав про гібридні атаки і зростання загрози з боку Росії. "Ми живемо в непевні часи, але сьогодні ми посилаємо сигнал єдності", - сказав він. Він особливо згадав пропозицію Німеччини будувати фрегати разом з Норвегією. Норвегія хоче прийняти рішення щодо цього наступного року.

Про плани Пісторіуса щодо закупівлі нових субмарин стало відомо минулого тижня.

Нагадаємо, у Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Паралельно у Німеччині працюють над збільшенням кількості укриттів для цивільного населення.