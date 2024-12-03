Китай вивчає способи обходу санкцій на прикладі Росії

Міжвідомча група, створена Китаєм у перші місяці після початку великої війни, вивчає вплив санкцій і регулярно готує звіти для керівництва країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Мета звітів полягає в тому, щоб винести уроки про те, як пом'якшити санкції, особливо на випадок, якщо конфлікт навколо Тайваню спонукає США і їхніх союзників накласти аналогічні санкції на Китай.

У рамках цієї роботи китайські чиновники періодично відвідують Москву для зустрічей з російським Центральним банком, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям.

Китайські дослідження, про які раніше не повідомлялося, є символом нової ери економічної війни, розв'язаної вторгненням Росії в Україну, коли межі між економічною політикою та геополітичною стратегією дедалі більше розмиваються.

Ця тенденція, ймовірно, лише посилиться під час другого президентського терміну Дональда Трампа, який планує активізувати використання тарифів як інструменту переговорів і примусу.

Люди, близькі до прийняття рішень у Пекіні, застерігають, що діяльність дослідницької групи не означає, що країна готується до вторгнення. За словами цих людей, Пекін готується до екстремального сценарію збройного конфлікту та його економічних наслідків.

Однією зі сфер особливого занепокоєння Китаю є його найбільші у світі золотовалютні резерви, що становлять понад 3,3 трильйона доларів. Заходи США та їхніх союзників щодо заморожування російських активів за кордоном після вторгнення в Україну спонукали Пекін активніше шукати шляхи диверсифікації своїх резервів від активів, деномінованих у доларах, таких як казначейські облігації США.

Одним з головних уроків для Китаю з російського досвіду є важливість підготовки, кажуть аналітики. До війни Росія намагалася диверсифікувати свої валютні резерви, дедоларизувати економіку і побудувати внутрішню фінансову систему. Хоча її успіх був неоднозначним, ці кроки допомогли захистити російську економіку і виграти час для адаптації.

Ще один урок для Китаю - цінність і межі коаліцій. США, Велика Британія, ЄС та інші союзники працювали в унісон, щоб виключити найбільші російські банки з фінансової мережі Swift і запровадити верхню межу цін на нафту, тоді як Росія відповіла зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Також Росія знайшла маршрут через колишні радянські республіки для придбання заборонених західних товарів - від розкішних автомобілів до товарів подвійного призначення з військовим застосуванням, таких як мікрочіпи - в рамках так званого "євразійського обходу".