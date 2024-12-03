Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай вивчає способи обходу санкцій на прикладі Росії
17:39 02.12.2024 |
Міжвідомча група, створена Китаєм у перші місяці після початку великої війни, вивчає вплив санкцій і регулярно готує звіти для керівництва країни.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Мета звітів полягає в тому, щоб винести уроки про те, як пом'якшити санкції, особливо на випадок, якщо конфлікт навколо Тайваню спонукає США і їхніх союзників накласти аналогічні санкції на Китай.
У рамках цієї роботи китайські чиновники періодично відвідують Москву для зустрічей з російським Центральним банком, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям.
Китайські дослідження, про які раніше не повідомлялося, є символом нової ери економічної війни, розв'язаної вторгненням Росії в Україну, коли межі між економічною політикою та геополітичною стратегією дедалі більше розмиваються.
Ця тенденція, ймовірно, лише посилиться під час другого президентського терміну Дональда Трампа, який планує активізувати використання тарифів як інструменту переговорів і примусу.
Люди, близькі до прийняття рішень у Пекіні, застерігають, що діяльність дослідницької групи не означає, що країна готується до вторгнення. За словами цих людей, Пекін готується до екстремального сценарію збройного конфлікту та його економічних наслідків.
Однією зі сфер особливого занепокоєння Китаю є його найбільші у світі золотовалютні резерви, що становлять понад 3,3 трильйона доларів. Заходи США та їхніх союзників щодо заморожування російських активів за кордоном після вторгнення в Україну спонукали Пекін активніше шукати шляхи диверсифікації своїх резервів від активів, деномінованих у доларах, таких як казначейські облігації США.
Одним з головних уроків для Китаю з російського досвіду є важливість підготовки, кажуть аналітики. До війни Росія намагалася диверсифікувати свої валютні резерви, дедоларизувати економіку і побудувати внутрішню фінансову систему. Хоча її успіх був неоднозначним, ці кроки допомогли захистити російську економіку і виграти час для адаптації.
Ще один урок для Китаю - цінність і межі коаліцій. США, Велика Британія, ЄС та інші союзники працювали в унісон, щоб виключити найбільші російські банки з фінансової мережі Swift і запровадити верхню межу цін на нафту, тоді як Росія відповіла зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.
Також Росія знайшла маршрут через колишні радянські республіки для придбання заборонених західних товарів - від розкішних автомобілів до товарів подвійного призначення з військовим застосуванням, таких як мікрочіпи - в рамках так званого "євразійського обходу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим
|Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі
|Умєров і Остін обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн»
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|Зеленський про Taurus для України: працюємо над спільними поглядами із Шольцом
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD