У Тбілісі та ще кількох містах студенти влаштували страйк на підтримку протестів

У Тбілісі та кількох інших містах Грузії студенти, а подекуди і викладачі влаштували страйк на підтримку протестів проти замороження євроінтеграції Грузії.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Освітній процес призупинили близько десятка навчальних закладів. У багатьох випадках оголошення про страйк розмістила адміністрація.

"Наша найперша цінність - свобода і майбутнє для наших студентів, тож ми приєднуємося до усіх правильних протестних ініціатив", оголосили у Newton Free School.

"Ми відкрито заявляємо, що залишимося вірні ст. 78 конституції Грузії і закликаємо керівну партію припинити порушувати її", - йдеться у заяві адміністрації Американської школи ім. Гіві Залдастанішвлі.

Консерваторія Тбілісі оголосила, що через останні події в країні зупиняє навчальний процес на наступні 10 днів.

До страйку приєдналися також окремі заклади Батумі, Поті та інших міст і містечок.

У Батумі студенти кількох навчальних закладів, школярі, викладачі та вчителі прийшли під регіональне управління освіти й культури, вимагали зустрічі з регіональною міністеркою освіти і скаржилися зокрема на провладну партійну агітацію для освітян.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.