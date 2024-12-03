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Туск закликав до рішучих дій щодо екоактивістів, які блокують дороги
17:20 02.12.2024 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав служби діяти рішуче щодо кліматичних активістів, які блокують дороги.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Прем'єр не уточнив, якої саме рішучої реакції служб він очікує.
"Блокування доріг, незалежно від політичних намірів, становить загрозу для держави і всіх учасників дорожнього руху. Сьогодні я закликав відповідні служби рішуче реагувати і протидіяти таким діям" - заявив Дональд Туск.
Хоча назва "Останнього покоління" в заяві глави уряду не фігурує, неважко здогадатися, що йдеться про діяльність цієї організації. Її активісти вже кілька днів блокують Віслостраду - швидкісну трасу у Варшаві вздовж Вісли. Цим вони викликали сильні емоції серед мешканців польської столиці.
Вимоги "Останнього покоління" у зв'язку з акцією протесту у Варшаві відомі давно. Організація очікує, що 100% коштів від будівництва нових автострад і автомагістралей будуть передані на регіональний громадський транспорт, а також запровадження квитка на регіональний транспорт вартістю 50 злотих на місяць по всій країні.
Дії "Останнього покоління" кілька днів тому розкритикував Рафал Тшасковський - мер Варшави і кандидат від "Громадянської коаліції" на посаду президента Польщі.
"Я вважаю, що вони самі собі шкодять. Незалежно від того, які ідеї вони відстоюють, всілякі блокади, перш за все, шкодять справі і, крім того, є незаконними", - сказав він.
У минулий понеділок протестувальники перекривали тунель на Віслостраді.
Протягом наступних днів члени "Останнього покоління" кілька разів перекривали вулиці у Варшаві на знак протесту. Зокрема, у п'ятницю, 29 листопада, вони протестували в Мокотові (район у Варшаві).
На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.
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