Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Головний суперник Орбана обіцяє вирішити конфлікт із ЄС після приходу до влади
17:09 02.12.2024 |
Угорський опозиційний політик Петер Мадяр, лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса", обіцяє в разі перемоги на наступних виборах вирішити багаторічну суперечку з ЄС і розблокувати мільярди євро з фондів.
Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Мадяр стверджує, що угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів, а підозри в корупції призвели до заморожування близько 20 мільярдів євро з ключових фондів ЄС.
Опозиціонер каже, що в разі перемоги своєї партії "Тиса" на виборах наслідуватиме приклад прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який швидко відновив доступ до фондів ЄС після приходу до влади в грудні 2023 року.
"Кошти ЄС будуть першим пунктом на нашому порядку денному. Ключове завдання - наслідувати Туска в підготовці та переговорах щодо цього. Нам потрібні ці гроші", - зазначив Мадяр.
Також він вважає, що для посилення стабільності угорської економіки вона має перейти на євро.
"Ми хочемо передбачуваний обмінний курс форинта і хотіли б мати дату вступу до єврозони... Я знаю, що євро має переваги і недоліки. Але воно дає стабільність і передбачуваність для ринків, для угорських підприємців і угорців", - пояснив політик.
Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.
Опубліковані в жовтні два опитування навіть показали перевагу "Тиси" над партією Віктора Орбана "Фідес".
Зазначимо, що наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим
|Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі
|Умєров і Остін обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн»
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|Зеленський про Taurus для України: працюємо над спільними поглядами із Шольцом
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD