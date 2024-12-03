Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Головний суперник Орбана обіцяє вирішити конфлікт із ЄС після приходу до влади

 

Угорський опозиційний політик Петер Мадяр, лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса", обіцяє в разі перемоги на наступних виборах вирішити багаторічну суперечку з ЄС і розблокувати мільярди євро з фондів.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр стверджує, що угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів, а підозри в корупції призвели до заморожування близько 20 мільярдів євро з ключових фондів ЄС.

Опозиціонер каже, що в разі перемоги своєї партії "Тиса" на виборах наслідуватиме приклад прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який швидко відновив доступ до фондів ЄС після приходу до влади в грудні 2023 року.

"Кошти ЄС будуть першим пунктом на нашому порядку денному. Ключове завдання - наслідувати Туска в підготовці та переговорах щодо цього. Нам потрібні ці гроші", - зазначив Мадяр.

Також він вважає, що для посилення стабільності угорської економіки вона має перейти на євро.

"Ми хочемо передбачуваний обмінний курс форинта і хотіли б мати дату вступу до єврозони... Я знаю, що євро має переваги і недоліки. Але воно дає стабільність і передбачуваність для ринків, для угорських підприємців і угорців", - пояснив політик.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Опубліковані в жовтні два опитування навіть показали перевагу "Тиси" над партією Віктора Орбана "Фідес".

Зазначимо, що наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес