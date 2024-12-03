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АНАЛІТИКА

«Роснєфть» може відкласти модернізацію НПЗ

 

«Роснєфть», найбільша російська нафтовидобувна компанія, повідомила 29 листопада, що може відкласти модернізацію НПЗ через високі відсоткові ставки й податки на тлі зниження прибутку за дев'ять місяців на 13,9% у річному вираженні - до 926 млрд руб.

Раніше у листопаді джерела Reuters повідомляли, що як мінімум три російські НПЗ, включаючи туапсинський НПЗ, що належить «роснєфті», були змушені зупинити перероблення або скоротити обсяги виробництва через фінансові втрати на тлі обмежень на експорт, зростання цін на нафту і високу вартість запозичень.

Глава компанії ігор сєчін раніше критикував центробанк за жорстку грошово-кредитну політику.

«Наслідком підвищення ключової ставки стало зниження ефективності проєктів модернізації НПЗ, які вимагають залучення зовнішніх фінансових ресурсів, - наводить компанія слова сєчіна за підсумками дев'яти місяців 2024 року. - З метою захисту інтересів акціонерів і недопущення збитків «роснєфть» розглядає необхідність перенесення термінів реалізації проєктів програми модернізації».

У звітному періоді на показник чистого прибутку «роснєфті», що належить до акціонерів, негативно вплинуло підвищення ставки податку на прибуток до 25% з 2025 року. Це призвело до перерахунку відкладеного податку з негативним ефектом на прибуток 0,2 трлн руб..

«роснєфть» також повідомила, що видобуток нафти й газового конденсату з січня по вересень становив 138,3 млн метричних тонн, або в середньому 3,753 млн барелів на добу (б/д).

Компанія не надала даних про видобуток рік тому для порівняння, але повідомила, що на видобуток тиснула угода ОПЕК+ про скорочення видобутку.

«роснєфть» також повідомила, що «в умовах високої волатильності на фондовому ринку і з урахуванням забезпечення прав та інтересів діючих акціонерів компанія відновила викуп власних акцій на відкритому ринку».
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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