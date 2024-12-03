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Санкції США вдарили по найбільшому торговому шляху нафти з Ірану
16:54 02.12.2024 |
Розширення санкцій США проти танкерів з іранською нафтою вдарило по ланцюгу торгівлі з китайськими нафтопереробниками, які споживають 90% експорту Ірану.
Про це пише Bloomberg.
Постачання іранської нафти до Китаю зазвичай відбувається у два етапи. Спочатку танкери, які перебувають під санкціями, або ті, що належать Ірану, виходять з іранських нафтових терміналів і прямують до проміжного пункту в Південно-Східній Азії, найчастіше біля узбережжя Малайзії.
Там відбувається передача вантажу з одного танкера на інший, який потім доставляє нафту до Китаю.
Однак через санкції було зупинено низку суден, які раніше доставляли нафту до Китаю. Це змусило деяких операторів відмовитися від участі у цьому етапі торгівлі, зменшивши кількість доступних танкерів, що використовуються на маршруті.
Результатом стало зменшення обсягів іранської нафти за вищими цінами для недержавних китайських нафтопереробників, які споживають близько 90% експорту Тегерана.
Це спонукало китайських переробників шукати альтернативні постачання в Африці та інших регіонах Близького Сходу, викуповуючи залишкову нафту з попередніх торгових циклів.
Оператори танкерів, які перебувають під санкціями, побоюються, що їхні судна можуть бути відхилені портовою владою, що змусить їх шукати інше місце для вивантаження вантажу та нести додаткові витрати.
11 жовтня США розширили санкції, додавши до списку 20 танкерів для перевезення сирої нафти, а в наступні тижні - ще 12 суден.
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