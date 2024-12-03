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АНАЛІТИКА

У ІІІ кварталі «газпром» отримав збиток

 

Російський «газпром» у ІІІ кварталі 2024 року отримав чистий збиток обсягом 53 млрд руб., повідомляє Reuters із посиланням на дані звітності компанії.

Чистий прибуток за 9 місяців 2024 року становить 990 млрд руб., що в 2,8 раза вище за показник аналогічного періоду минулого року.

«При цьому в результатах ІІІ кварталу ми відобразили разовий ефект від зростання витрат по відкладеному податку на прибуток обсягом 210 млрд руб., пов'язаний із підвищенням ставки податку до 25% з 2025 року», - йдеться у повідомленні з посиланням на заступника голови правління «газпрому» фаміла садигова.

Чистий прибуток, скоригований на негрошові статті (дивідендна база), на кінець звітного періоду становив 842 млрд руб..

Минулого року доходи російського газового концерну впали через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива.

За підсумками 2023 року «газпром» повідомляв, що отримав збиток у 629 млрд руб. уперше за майже чверть століття і скоротив видобуток газу в росії до історичного мінімуму 359 млрд кубометрів.

Виторг «газпрому» у ІІІ кварталі зріс до 2,4 трлн руб. з 2,1 трлн руб. за той же період минулого року, за 9 місяців - до 7,5 трлн з 6,2 трлн руб..

EBITDA зросла на 23% порівняно з дев'ятьма місяцями 2023 року - до 2,1 трлн руб., «що є одним із найвищих показників в історії компанії».

«На результатах позначилося зростання постачання газу за всіма ключовими напрямами, включаючи планове нарощування експорту у Китай, а також сприятливу цінову кон'юнктуру, яка посилилася в ІІІ кварталі поточного року», - сказав садигов.

Повернутися цього року до прибутку «газпром» зміг здебільшого завдяки нафтовому бізнесу й консолідації оператора СПГ-заводу «сахалін-2 - сахалінської енергії».

Показник скоригований чистий борг/EBITDA компанії становив 2,46, і «газпром» чекає, що результати ІV кварталу сприятимуть зниженню боргового навантаження за підсумками року.

Обсяг капітальних вкладень за 9 місяців 2024 року становив 1,6 трлн руб., що на 7% нижче, ніж роком раніше.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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