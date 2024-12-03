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АНАЛІТИКА

Росіян попередили про підвищення цін на авто через обвал курсу рубля: «Жигулі» теж подорожчають

 

Ціни на нові автомобілі в Росії зростуть щонайменше на 5-15% до кінця року через падіння курсу рубля щодо до долара, євро та юаня до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на учасників місцевого авторинку.

"Вже є інформація, що наступного тижня частина дистриб'юторів переглядатимуть свою цінову політику", - розповів представник великого автодирелра "Рольф" Микола Іванов.

За його словами, спочатку офіційні дилери підвищать ціни на 3-5%, щоб зберегти продажі, але європейські, американські та японські автомобілі, що ввозяться через треті країни, одразу подорожчають пропорційно падінню рубля.

При цьому ціни зростуть не лише на імпортні автоівки, а й на авто російських брендів, оскільки для їх виробництва використовується значна частка іноземних комплектуючих.

Основне підвищення цін на китайські автомобілі, які займають близько 60% російського ринку, припаде на початок 2025 року, прогнозує гендиректор з продажу нових автомобілів АГ "Авілон" Ренат Тюктеєв. Цьому сприятиме не лише падіння рубля до юаня, а й підвищення утилізаційного збору російською владою, додав співрозмовник видання на місцевому ринку.

Водночас підвищення цін на авто у РФ стримуватиме обмеження автокредитування банками, адже наразі кожен другий автоміль на російському ринку купують у кредит.

За даними російського агентства "Автостат", середньозважена ціна нового легкового автомобіля у РФ за січень-серпень, до падіння курсу рубля, вже зросла на 8,4% - до 3,1 млн руб.

Як повідомлялося, іноземні та російські виробники побутової техніки також почали надсилати місцевим торговельним мережам попередження про підвищення цін на свою продукцію на 10% після падіння курсу рубля.

Курс рубля обвалився наприкінці листопада. Це сталося після запровадження санкцій Мінфіну США проти "Газпромбанку" та ще близько 50 кредитних організацій у РФ. 27 листопада курс долара на ринку Forex наближався до 115 руб., а євро подолав позначку 120 руб. Курс юаня збільшувався до 15 руб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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