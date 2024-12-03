SIPRI: Виробники зброї суттєво збільшили доходи у 2023 році

Доходи від продажу зброї та надання послуг 100 найбільших компаній галузі у 2023 році сягнули 632 мільярдів доларів, збільшившись у реальному вираженні на 4,2 відсотка порівняно з попереднім роком. Такі дані наводяться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованій у понеділок, 2 грудня.

Зростання доходів, як з'ясували в SIPRI, спостерігалося по всьому світу, причому особливо різким воно виявилось у компаній з Росії і з Близького Сходу. Загалом, зазначається у доповіді, дрібніші виробники озброєнь ефективніше реагували на новий попит, пов'язаний з війнами в Секторі Гази та в Україні, зростанням напруженості у Східній Азії та програмами переоснащення армій в інших регіонах та країнах.

Провідні світові збройові компанії нарощують виробництво та набирають персонал

Загальний обсяг виручки від продажу зброї у топ-100 світових компаній галузі минулого року різко зріс після падіння у 2022-му, майже три чверті їх заробили більше, ніж тоді, констатують аналітики SIPRI.

"У 2023 році спостерігалося помітне зростання доходів від продажу зброї, яке, ймовірно, продовжиться і в 2024-му, - констатує Лоренцо Скараццато, науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь. - Доходи 100 найбільших виробників зброї досі не повністю відображають масштаби попиту, і багато з них почали набір персоналу, що говорить про оптимізм щодо майбутніх продажів".

Компанії зі США: доходи зростають, проблеми з виробництвом залишаються

Зі 100 провідних світових виробників зброї 41 компанія, що базується в США, зафіксувала доходи в розмірі 317 млрд доларів - це половина від загального обсягу доходів від продажу озброєнь фірмами з топ-100 і це на 2,5 відсотка перевищує показник 2022 року. З 2018 року перша п'ятірка компаній галузі незмінно чисто американська.

Однак Lockheed Martin і RTX Corporation (до червня 2023 року - Raytheon Technologies Corporation), два найбільші у світі збройові концерни, опинилися серед тих, у кого доходи впали. "Багатопрофільні компанії, такі як Lockheed Martin і RTX, що виробляють широкий спектр озброєнь, часто залежать від складних ланцюгів поставок, що зробило їх уразливими перед існуючими проблемами з такими поставками в 2023 році. Особливо це стосується авіаційної та ракетної галузей", - пояснює Нань Тянь, директор програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь.

Європейська оборонка відстає від решти світу у зростанні доходів

Сукупний виторг від продажу зброї 27 компаній з топ-100, розташованих у Європі (за винятком Росії), торік склав 133 млрд доларів. Це лише на 0,2% більше, ніж у 2022-му, що є найнижчим показником зростання серед усіх регіонів світу. Однак за цією скромною цифрою ховається не така однозначна картина. Європейські фірми, що спеціалізуються на складних системах озброєнь, у 2023 році працювали в основному за старими контрактами, та їхні доходи за рік, відповідно, не відображають надходження замовлень.

Складні системи озброєнь, зазначає Лоренцо Скараццато, довше виготовляються, тому компанії, які їх випускають, реагують повільніше на зміни попиту. "І це пояснює, чому доходи таких фірм були відносно низькими у 2023 році, незважаючи на сплеск нових замовлень", - додав Скараццато. Водночас у інших європейських виробників зброї доходи від продажу продукції значно зросли завдяки попиту, пов'язаному з війною в Україні, особливо популярні боєприпаси, артилерійські гармати та снаряди, а також системи ППО.

Зокрема, цей попит змогли задовольнити компанії з Німеччини, Швеції, України, Польщі, Норвегії та Чехії. Наприклад, німецький Rheinmetall збільшив виробничі потужності з випуску 155-мм артилерійських снарядів, а доходи концерну підскочили завдяки постачанням танків Leopard та новим замовленням, у тому числі за пов'язаними з війною програмами в рамках так званих кругових постачань. Суть їх у тому, що якась країна відправляє певний вид зброї Україні, а натомість отримує аналогічну від своїх союзників.

У російських збройових компаній різке зростання виручки

Через брак даних у топ-100 увійшли лише дві російські компанії, проте їх сукупний виторг збільшився на 40 відсотків, досягнувши приблизно 25,5 млрд доларів. Це сталося майже повністю за рахунок зростання на 49 відсотків виручки у "Ростеху" - держкорпорації, яка не володіє безпосередньо виробничими потужностями, але контролює безліч різних виробників зброї, включаючи сім компаній, які раніше потрапляли до першої сотні, за якими цього разу SIPRI не вдалося отримати індивідуальні дані.

"Офіційна статистика щодо випуску озброєнь у Росії мізерна і сумнівна, але більшість аналітиків вважають, що в 2023 році виробництво нової військової техніки значно збільшилося, тоді як арсенал РФ зазнав масштабного оновлення і модернізації, - підкреслює Нань Тянь. - Зокрема, бойові літаки та вертольоти, БПЛА, танки, боєприпаси та ракети стали випускатися у великій кількості, оскільки Росія продовжувала наступ в Україні".

Південнокорейський і японський ВПК - лідери за зростанням доходів в Азії

23 компанії з топ-100, розташовані в Азії та Океанії, продемонстрували зростання доходів на 5,7 відсотка - до позначки 136 млрд доларів. У чотирьох фірм з Південної Кореї він досяг 39 відсотків, що потягнуло на 11 мільярдів доларів. А у п'яти японських компаній ці показники склали відповідно 35 відсотків та 10 мільярдів. Політика Токіо зі зміцнення військової могутності країни викликала з 2022 року шквал замовлень на внутрішньому ринку Японії, причому в деяких компаній портфель нових контрактів зріс більш ніж на 300 відсотків.

"Різке зростання доходів південнокорейських та японських збройових компаній відображає загальну картину мілітаризації в регіоні у відповідь на посилення сприйняття (зовнішньої. - Ред.) загрози, - вважає Сяо Лян, науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь. - Південнокорейські концерни також намагаються розширити свою частку на світовому ринку зброї, зокрема за рахунок попиту у Європі у зв'язку з війною в Україні".

Близький Схід: зростання доходів зброярів пов'язане з конфліктами в Газі та в Україні

До першої сотні найбільших світових компаній ВПК увійшли шість із Близького Сходу. Їх загальний виторг підріс на 18 відсотків - до 19,6 млрд доларів. Після початку війни в Газі доходи від продажу зброї трьох компаній із цих шести - вся трійка з Ізраїлю - досягли 13,6 млрд доларів. Це найвищий показник для ізраїльських фірм, що коли-небудь входили до топ-100 SIPRI.

"У 2023 році доходи близькосхідних виробників зброї зі світової першої сотні досягли небувалих висот, і, схоже, зростання продовжиться", - прогнозує Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь. - Зокрема, поряд із рекордними доходами за минулий рік ізраїльські зброярі отримують зараз набагато більше замовлень, оскільки війна у Секторі Гази триває".