Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
14:05 02.12.2024 |
Китай здійснив запуск першої ракети з нового комерційного космодрому компанії Hainan International Commercial Aerospace Launch Co, яка прагне стати повноцінним конкурентом американської SpaceX. Про це пише Bloomberg.
Ракета-носій під назвою Long March-12 Y1 була відправлена в космос та успішно вивела на орбіту два експериментальні супутники. Вона стартувала з першого в Китаї комерційного полігону на південному острові Хайнань.
Китай прагне стати космічною державою, але відстає в комерційних запусках ракет. У 2023 році SpaceX здійснила близько 100 запусків, що у вісім разів більше, ніж усі китайські приватні стартапи разом узяті.
Ракета-носій Long March-12, розроблена Шанхайською академією технологій космічних польотів, наразі є найбільшою в країні одноступеневою ракетою-носієм за вантажністю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим
|Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі
|Умєров і Остін обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн»
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|Зеленський про Taurus для України: працюємо над спільними поглядами із Шольцом
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD