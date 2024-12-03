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АНАЛІТИКА

Доля світу не може залишатися в руках п'яти постійних членів Радбезу ООН - Ердоган

 

Організація Об'єднаних Націй більше не є ефективним інструментом глобального управління та має бути реформована.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на відкритті TRT World Forum в п'ятницю у Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одним із найважливіших результатів Другої світової війни, у якій загинули мільйони людей, було створення системи Організації Об'єднаних Націй, яка була найширшою платформою, де могли об'єднатися всі країни, великі й малі. Тож чи можемо ми продовжувати працювати з ООН зараз? Ні. ООН має бути повністю реформована», - сказав Ердоган.

За словами президента Туреччини, ця реформа має відбутися швидко, адже доля країн не може залишатися в руках п'яти постійних членів Радбезу ООН.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Туреччина розкритикувала Організацію Об'єднаних Націй через відсутність необхідного лідерства у вирішенні поточних глобальних викликів та закликала до комплексних реформ організації - створення більш справедливої, інклюзивної та ефективної моделі.

Наразі до Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів, входять п'ять постійних членів з правом вето - США, Велика Британія, Франція, Китай та Радянський Союз, місце якого захопила Росія. Решта десять непостійних місць розподіляються між регіонами на ротаційній основі. Три місця передбачено для африканських держав, два - для Азійсько-Тихоокеанського регіону, два - для Латинської Америки та Карибського басейну, два - для Західної Європи й одне місце для країн Східної Європи.
 

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