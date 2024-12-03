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Продажі житла в Китаї знову впали через відсутність стійкого стимулювання
13:44 02.12.2024 |
У листопаді продажі на ринку житла в Китаї знову впали, що свідчить про те, що сектору нерухомості ще потрібно пройти певний шлях, перш ніж він зможе продемонструвати стійке відновлення.
Про це повідомляє Bloomberg.
За попередніми даними China Real Estate Information Corp. обсяг продажів нового житла від 100 найбільших компаній, що займаються нерухомістю, впав на 6,9% порівняно з попереднім роком до 363 млрд юанів (50 млрд дол), змінивши зростання на 7,1% у жовтні. Продажі знизилися на 16,6% в порівнянні з попереднім місяцем.
Пекін намагається зупинити спад у секторі нерухомості, а дефляційний тиск погіршує економічну ситуацію. Інвестори очікують більшої політичної підтримки, щоб Китай зміг досягти своєї економічної мети в 5% цього року.
Президент Сі Цзіньпін підтвердив необхідність досягнення цієї мети минулого місяця, а директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що без реформ, спрямованих на підвищення внутрішнього споживання, річне зростання Китаю може впасти до «набагато нижчих» 4% в майбутньому.
Інвестори уважно стежать за тим, чи з'являться ознаки закінчення найдовшого спаду на ринку житла в Китаї. З'явилися деякі ознаки, які вказують на попереднє відновлення і підвищення довіри після низки заходів, починаючи від пом'якшення монетарної політики і закінчуючи підтримкою покупців житла.
Нинішній раунд стимулюючих заходів дає «більший ефект», ніж у травні, коли стимулювання збільшило продажі лише на місяць, написала в нещодавній замітці аналітик з питань нерухомості Bloomberg Intelligence Крісті Хунг (Kristy Hung).
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