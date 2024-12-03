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Польща побудує «Східний щит» не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, а й з Україною - Туск
13:39 02.12.2024 |
Польща розширить систему укріплень "Східний щит" із кордону з Росією та Білоруссю також на український кордон, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Polskie Radio.
"Все, що ми робимо тут, а також на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування і відлякування можливого агресора, тому це справді інвестиції в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа з великим задоволенням спостерігає за цим і в разі потреби підтримає ці інвестиції та нашу діяльність. Наша діяльність стосується також безпеки кордону з Україною - з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше по всій довжині східного кордону", - сказав Туск під час візиту на першу побудовану ділянку укріплень.
Він наголосив, що завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства, які розташовані в прикордонних районах Польщі, стануть безпечнішими.
"Чим краще охороняється польський кордон, тим менш доступним він є для тих, хто мав би погані наміри", - зазначив прем'єр-міністр.
Туск запевнив, що країни Балтійського регіону співпрацюватимуть з Польщею, щоб зробити цю інфраструктуру ефективною не лише на польських ділянках, а й уздовж усього кордону, "насамперед, з Росією та Білоруссю".
"Східний щит" - програма, підготовлена Міністерством національної оборони та Генеральним штабом Війська Польського, що передбачає будівництво різних типів укріплень, рельєфних загороджень і військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю. Загальна відстань - близько 800 км. Також планується побудувати відповідні системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади і розгорнути системи боротьби з дронами.
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