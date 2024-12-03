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Росія скасувала заборону на експорт бензину для виробників
13:36 02.12.2024 |
Уряд Росії зняв тимчасову заборону на експорт більшої частини бензину, що поставляється виробниками, одночасно продовживши обмеження для інших експортерів, таких як незалежні трейдери і перепродавці, до 31 січня 2025 року.
Про це повідомляє уряд РФ, передає Reuters.
Початкова заборона на експорт бензину повинна була закінчитися в кінці цього року. Заборона не поширюється на поставки до очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу деяких колишніх радянських республік, а також країн, таких як Монголія, з якими Росія має міжурядові угоди про постачання палива.
"Рішення ухвалено для забезпечення стабільності на внутрішньому паливному ринку, підтримки економіки нафтопереробної галузі та боротьби з тіньовим експортом автомобільного бензину", - зазначено в повідомленні.
Основними виробниками бензину в Росії є "Газпром нефть" з Омським НПЗ, "Лукойл" з НПЗ НОРСІ в Нижньому Новгороді та "Роснефть" з Рязанським НПЗ.
У 2023 році Росія виготовила 43,9 млн тонн бензину, з яких близько 5,76 млн тонн (13% виробництва) було експортовано. Основними покупцями виступили країни Африки: Нігерія, Лівія, Туніс, а також Об'єднані Арабські Емірати.
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