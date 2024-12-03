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АНАЛІТИКА

Ще один глобальний зернотрейдер розпродає активи у Росії

 

Російський диктатор Володимир Путін дозволив французькому зернотрейдеру Louis Dreyfus Company (LDC) продати 100% "Російської елеваторної компанії" ("Руселко") неназваному покупцеві.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний указ Путіна.

Можливим покупцем активу джерела агентства називають російську компанію "Біо-Тон", одного з найбільших виробників соняшнику в Росії.

"Російська елеваторна компанія" була створена у 2004 році АПК "Агрос" та компанією Sungrain Holding (входить до Louis Dreyfus). Вона контролює елеватори у Ставропольському краї, Воронезькій, Ростовській та Волгоградській областях РФ загальною потужністю одночасного зберігання 2 млн тонн зерна.

Як повідомлялося, компанія Louis Dreyfus, один із провідних світових агротрейдерів, припинила торгували російським зерном з липня 2023 року. Тоді ж у компанії повідомляли про намір продати свої активи у РФ.

Louis Dreyfus (LDC) входив до десятки найбільших експортерів зерна з Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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