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Китай погрожує відповіддю на постачання США зброї Тайваню
09:13 02.12.2024 |
Китайська влада висловила обурення тим, що США видали дозвіл на продаж озброєнь Тайваню. МЗС КНР оголосило в неділю, 1 грудня, що у відповідь на це вживе "потужних заходів протидії", щоб "твердо захищати свій суверенітет, безпеку і територіальну цілісність".
Пекін закликав Вашингтон негайно припинити постачання зброї Тайваню, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією. Напередодні повідомлялося, що американський Держдепартамент схвалив продаж Тайбею чергової партії озброєння на загальну суму 385 мільйонів доларів. Йдеться про постачання запчастин для винищувачів F-16, радіолокаційних систем, а також модернізованого обладнання мобільного зв'язку.
Протест КНР проти прийому тайванського президента на Гаваях
Обурення Китаю викликав також високий прийом, який було надано президенту Тайваню Вільяму Лаю (Лай Цінде) в американському штаті Гаваї в межах його поїздки Тихоокеанським регіоном. Пекін засудив США за це "найрішучішим чином" і висловив Вашингтону "серйозний протест", заявило МЗС КНР. Зовнішньополітичне відомство зазначило, що Китай буде "пильно стежити за розвитком подій і вживе рішучих заходів для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності".
Лай вирушив у турне 30 листопада. Як повідомив його офіс, в аеропорту Гонолулу його зустріли з червоною килимовою доріжкою. Зазначається, що ще ніколи раніше тайванському президенту не надавали такого прийому.
Після візиту на Гаваї Вільям Лай відвідає Маршаллові острови, Тувалу і Палау. Тайванський президент, який обіймає свою посаду з травня, значно рішучіше, ніж його попередниця Цай Інвень, наполягає на суверенітеті Тайваню. Тож Пекін зараховує його до сепаратистів, зазначає агентство AFP.
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