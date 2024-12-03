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АНАЛІТИКА

Косово закликає Захід покарати Сербію після вибуху на ключовому каналі

Косово закликає Захід покарати Сербію після вибуху на ключовому каналі

 

Частково визнане Косово звернулось до міжнародних партнерів із закликом визнати Сербію відповідальною за вибух, що призвів до перебоїв у водопостачанні країни, та притягти її до відповідальності.

Відповідну заяву косовська влада поширила в неділю, 1 грудня, передає "Європейська правда".

Косово висловило вдячність союзникам, насамперед Сполученим Штатам, Європейському Союзу, НАТО і миротворчому контингенту КФОР, "за безпосередню підтримку і співпрацю у підтримці миру і безпеки".

Там закликали партнерів і міжнародне співтовариство "рішуче засудити напади на Косово як не тільки порушення міжнародних норм, але й пряму загрозу миру і безпеці в Європі".

акож Приштина вимагає визнати відповідальність Сербії за останні атаки проти Косова, "що узгоджуються з жорстокою тактикою Росії в Україні" та притягнути Белград до прямої відповідальності, наклавши на нього санкції.

"Республіка Косово закликає своїх союзників вжити рішучих заходів для забезпечення відповідальності і тим самим утримати Сербію і Росію від подальшої політичної і військової ескалації", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом.

Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.

Інцидент розпалив давню напруженість у відносинах між Приштиною і Белградом: останній не визнає незалежності Косова, проголошеного у 2008 році.
 

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