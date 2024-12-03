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Косово закликає Захід покарати Сербію після вибуху на ключовому каналі
09:08 02.12.2024 |
Частково визнане Косово звернулось до міжнародних партнерів із закликом визнати Сербію відповідальною за вибух, що призвів до перебоїв у водопостачанні країни, та притягти її до відповідальності.
Відповідну заяву косовська влада поширила в неділю, 1 грудня, передає "Європейська правда".
Косово висловило вдячність союзникам, насамперед Сполученим Штатам, Європейському Союзу, НАТО і миротворчому контингенту КФОР, "за безпосередню підтримку і співпрацю у підтримці миру і безпеки".
Там закликали партнерів і міжнародне співтовариство "рішуче засудити напади на Косово як не тільки порушення міжнародних норм, але й пряму загрозу миру і безпеці в Європі".
акож Приштина вимагає визнати відповідальність Сербії за останні атаки проти Косова, "що узгоджуються з жорстокою тактикою Росії в Україні" та притягнути Белград до прямої відповідальності, наклавши на нього санкції.
"Республіка Косово закликає своїх союзників вжити рішучих заходів для забезпечення відповідальності і тим самим утримати Сербію і Росію від подальшої політичної і військової ескалації", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом.
Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.
Інцидент розпалив давню напруженість у відносинах між Приштиною і Белградом: останній не визнає незалежності Косова, проголошеного у 2008 році.
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