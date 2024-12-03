США призупинили стратегічне партнерство з Грузією - Держдеп

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією у відповідь на відмову грузинської влади від переговорів про вступ до Євросоюзу і силовий розгін демонстрантів, повідомив Державний департамент США.

У заяві йдеться про те, що рішення правлячої партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу. Таким чином, влада зробила країну більш вразливою для Кремля.

Крім того, США засуджують силовий розгін демонстрантів у Тбілісі та закликають усі сторони забезпечити мирний характер протестів. Дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи стратегічного партнерства зі США, що ґрунтується на спільних цінностях і прихильності до демократії, верховенства закону тощо.

"У результаті Сполучені Штати призупинили дію цього механізму", - зазначили в Держдепі.

У Держдепі закликають уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях, провести прозоре розслідування всіх порушень на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, що обмежують свободу зібрань і вираження думок.