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АНАЛІТИКА

Трамп висунув на посаду голови ФБР конспіролога Кеша Патела

 

78-річний республіканець Дональд Трамп, який здобув перемогу на президентських виборах у США, має намір призначити новим головою Федерального бюро розслідувань (ФБР) 44-річного Кеша Патела, колишнього радника директора Національної розвідки і начальника апарату міністра оборони під час першого президентського терміну Трампа.

"Таке ФБР покінчить зі зростаючою епідемією злочинності в Америці, знищить злочинні угруповання мігрантів і зупинить торгівлю людьми і наркотиками через кордон", - написав Трамп у неділю, 1 грудня, у своїй соцмережі Truth Social. Також він уточнив, що Пател працюватиме "під керівництвом нашої чудової генпрокурорки Пем Бонді, щоб повернути у ФБР вірність, хоробрість та чесність".

Майбутній очільник ФБР є критиком ФБР та конспірологом

Як зазначає агентство Reuters, Пател раніше виступав за позбавлення ФБР розвідувальних функцій та очищення його лав від усіх співробітників, які відмовляються підтримувати програму Трампа.

Його допитували у рамках розслідування у справі про штурм Капітолію у січні 2021 року. Крім того, Пател є прихильником ультраправої теорії змови "глибинної держави", яка передбачає, що урядовці діяли з політичною метою проти планів Трампа під час його першого президентського терміну, зазначає AFP.

Нинішній глава ФБР - на посаді з 2017 року

На даний час посаду директора ФБР обіймає Крістофер Рей, який отримав призначення на цю посаду у 2017 році також від Трампа в період його колишньої президентської каденції. Під час його роботи бюро провело санкціонований судом обшук у маєтку Трампа у Флориді. За законом США, директор ФБР повинен займати свою посаду протягом десяти років, щоб захистити агентство від політичного впливу, нагадує Reuters.

Трамп 30 листопада також повідомив, що призначить Чарльза Кушнера, батька свого зятя Джареда Кушнера, послом Сполучених Штатів у Франції.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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