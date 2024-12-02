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АНАЛІТИКА

Трамп назвав помилування сина Байдена «порушенням правосуддя»

 

Обраний американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера Байдена - назвав це "зловживанням владою" та "порушенням правосуддя".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як відомо, Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого засудили за злочини, пов'язані з використанням зброї, а також податкові порушення.

Трамп різко відреагував на таке рішення чинного президента та заявив, що це - "порушення правосуддя".

"Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув'язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!" - заявив він.

Трамп назвав помилування сина Байдена «порушенням правосуддя»

 

Зазначимо, під "заручниками 6 січня" Трамп має на увазі учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Він і його прихильники вважають їх політичними в'язнями, стверджуючи, що багато хто з них зазнав несправедливих судових переслідувань.

Зокрема, як писали у вересні минулого року, у США двох колишніх лідерів праворадикального руху Proud Boys засудили до 15 і 17 років в'язниці за їхню роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Загалом звинувачення у зв'язку зі штурмом Капітолія висунули понад 1100 особам, 600 з них вже засудили.

Найжорсткішим залишається вирок для Стюарда Рода з ультраправої організації Oath Keepers - 18 років позбавлення волі.

Ключові теги: США
 

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