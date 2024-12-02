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АНАЛІТИКА

Трамп погрожує БРІКС митом у 100% за відмову від долара

Трамп погрожує БРІКС митом у 100% за відмову від долара
 

Новообраний американський президент Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням 100% мит, якщо ті впровадять власну валюту.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як заявив Трамп - ідея щодо того, що країни БРІКС "намагаються відійти від долара, поки ми [Штати] стоїмо і дивимося - В МИНУЛОМУ".

За його словами, США вимагають від цих країн зобов'язання, що вони і не створюватимуть нову валюту БРІКС, і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту на заміну "могутнього долара США".

Новообраний американський лідер акцентував, що в іншому випадку країни-члени БРІКС зіткнуться зі стовідсотковими митами, їм слід очкувати, що вони "попрощаються з продажами у чудовій економіці США".

"Вони можуть піти знайти іншого "лоха!" (англ. sucker - Ред.). Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання", - додав Трамп.

Зауважимо, напередодні саміту БРІКС у жовтні агентство The Economistписало, що Росія намагається за допомогою БРІКС створити альтернативну міжнародну фінансову систему, яка б зменшила залежність від долара США.

22 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи проведення саміту БРІКС в Росії, заявив, що не розглядають саме об'єднання країн як загрозу західним альянсам.

БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати.
Ключові теги: США
 

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