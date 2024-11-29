Іран збільшить видобуток нафти до 3,85 млн б/д до квітня 2025 року

Іран має намір до кінця фінансового року, який закінчується у березні 2025 року, збільшити видобуток нафти до 3,85 млн б/д. Нині країна видобуває 3,4 млн б/д.

Збільшити видобуток на 400 тис. б/д міністерство, яке займається питаннями нафти, планує шляхом відновлення виробничих потужностей законсервованих родовищ, повідомляють росЗМІ. Роботи з розконсервації свердловин і буріння нових вимагають інвестицій обсягом $3 млрд.

Крім того, свій внесок у досягнення короткострокової мети має зробити розробка нафтових родовищ South Azadegan, Yadavaran, Yaran, Sohrab, Sepehr і Jofair. Запланований приріст становить 56 тис. барелів на день.

