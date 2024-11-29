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АНАЛІТИКА

Парламент Британії попередньо підтримав легалізацію асистованого суїциду

 

Британська Палата громад у пʼятницю, 29 листопада, проголосувала у другому читанні за законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Законопроєкт "Про невиліковно хворих дорослих (кінець життя)" отримав 330 голосів "за" проти 275 "проти" у другому читанні в Палаті громад, або більшість у 55 голосів.

Це означає, що тепер документ перейде на стадію розгляду в комітетах, зокрема і в Палаті лордів, після чого має бути проголосований знову, аби стати законом.

Але помітна підтримка ініціативи - яка викликала серйозні обговорення як серед британських законодавців, так і в суспільстві - вже збільшує шанси на її остаточне ухвалення.

Законопроєкт депутатки Кім Лідбітер від Лейбористської партії передбачає, що дорослі й невиліковно хворі, яким залишилося жити лише шість місяців, зможуть вдатись до асистованого суїциду - тобто перервати життя в супроводі спеціально навченої людини.

Документ передбачає низку запобіжників, аби асистований суїцид не був кваліфікований як доведення до самогубства: затвердження рішення двома незалежними лікарями, суддею високого суду, а також самостійне введення ліків людиною, яка вмирає.

Законодавство також передбачає до 14 років ув'язнення для тих, хто примушує когось просити про допомогу в смерті або приймати ліки.

У разі ухвалення закон поширюватиметься лише на Англію та Уельс. У Шотландії нині розглядають власний законопроєкт, те саме відбувається на самоврядних залежних територіях британської корони - островах Мен і Джерсі.

В останні роки в європейських країнах усе активніше говорять про легалізацію права на переривання життя шляхом асистованого суїциду чи евтаназії (остання відбувається без участі кваліфікованого спеціаліста).

У Європейському Союзі евтаназію першими легалізували Бельгія і Нідерланди у 2002 році. Іспанія дозволила евтаназію для людей з важкими та невиліковними хворобами у 2021 році, а Португалія - у 2023 році.
Ключові теги: Британія
 

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