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Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
17:12 29.11.2024 |
Уряд Фінляндії надав дозвіл Головному лісовому управлінню країни (Metsahallitus) на продаж компанії Google чотирьох земельних ділянок в муніципалітетах Мухос і Каяані. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
Google планує використовувати нові земельні площі для розширення хмарної інфраструктури та центрів обробки даних у Фінляндії.
Загальна вартість угоди становить понад 27 млн євро, а загальна площа земельних ділянок - близько 1400 гектарів. Ці території є частиною активів Metsähallitus, які використовуються для ведення бізнесу і здебільшого перебувають у комерційному лісокористуванні.
"Я дуже радий оголошенню Google. Ця угода створює основу для будь-яких потенційних майбутніх інвестицій і надсилає чіткий сигнал про те, що Фінляндія є привабливою та безпечною країною для інвестицій", - зазначив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.
Зазначається, що Google ухвалить рішення про використання земельних ділянок на основі рамкових умов планування землекористування та дозвільних процесів. Metsähallitus не братиме участі в розробці проєкту або в діловій та виробничій діяльності, запланованій на цих територіях.
"Продаж землі для потенційних інвестицій Google у центр обробки даних є чудовим прикладом того, як державні території можуть бути використані як рушій зеленого зростання, створюючи водночас робочі місця та позитивний вплив на регіон", - заявив гендиректор Metsähallitus Юха С. Ніемеля.
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