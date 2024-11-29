Зростання економіки Індії втрачає темп. Найгірший квартал за два роки

Зростання ВВП Індії сповільнилося до 5,6% р/р у третьому кварталі, що є найнижчим показником з четвертого кварталу 2022 року і нижче за прогнози індійського Центробанку в 7% на цей період. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані Міністерства статистики Індії.

Очікувалося, що зростання економіки Індії становитиме 7,2% за підсумками року. Після публікації даних за третій квартал міжнародні інвестиційні банки, такі як Goldman Sachs Group, знизили прогноз зростання ВВП Індії до 6,4% у 2024 році.

Уповільнення зростання в третьому кварталі було зумовлено зниженням обсягів виробництва в обробній промисловості, енергетиці й скороченням видобутку корисних копалин.

Значна частина індійських компаній заявляли про падіння прибутку та скорочення зарплат.

Міністр фінансів Індії вказує, що уповільнення зростання економіки пов'язане з високими відсотковими ставками Центробанку, які не змінювалися протягом двох років. ЦБ у відповідь заявляє, що зниження ставок на цьому етапі було дуже ризикованим з урахуванням інфляційних ризиків.

Як зазначає агентство, уповільнення економіки ускладнить для Індії отримання вигоди з її демографічних можливостей. Безробіття, особливо серед молоді, стало ключовим чинником, який знизив підтримку партії прем'єр-міністра Нарендри Моді на загальних виборах цього року.



