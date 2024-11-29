Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання економіки Індії втрачає темп. Найгірший квартал за два роки

 

Зростання ВВП Індії сповільнилося до 5,6% р/р у третьому кварталі, що є найнижчим показником з четвертого кварталу 2022 року і нижче за прогнози індійського Центробанку в 7% на цей період. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані Міністерства статистики Індії.

Очікувалося, що зростання економіки Індії становитиме 7,2% за підсумками року. Після публікації даних за третій квартал міжнародні інвестиційні банки, такі як Goldman Sachs Group, знизили прогноз зростання ВВП Індії до 6,4% у 2024 році.

Уповільнення зростання в третьому кварталі було зумовлено зниженням обсягів виробництва в обробній промисловості, енергетиці й скороченням видобутку корисних копалин.

Значна частина індійських компаній заявляли про падіння прибутку та скорочення зарплат.

Міністр фінансів Індії вказує, що уповільнення зростання економіки пов'язане з високими відсотковими ставками Центробанку, які не змінювалися протягом двох років. ЦБ у відповідь заявляє, що зниження ставок на цьому етапі було дуже ризикованим з урахуванням інфляційних ризиків.

Як зазначає агентство, уповільнення економіки ускладнить для Індії отримання вигоди з її демографічних можливостей. Безробіття, особливо серед молоді, стало ключовим чинником, який знизив підтримку партії прем'єр-міністра Нарендри Моді на загальних виборах цього року.

Зростання економіки Індії втрачає темп. Найгірший квартал за два роки
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5847
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 43,9010
  0,0384
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2679  0,01 0,01 41,9088  0,01 0,03
EUR 43,6813  0,07 0,16 44,4096  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,02 0,06 41,6100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес