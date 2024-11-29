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АНАЛІТИКА

Польща перекинула танки Leopard 2 до Латвії для посилення бригади НАТО

 
Польща розмістила основні бойові танки Leopard 2 у Латвії для зміцнення багатонаціональної бригади НАТО, що базується в цій балтійській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

За даними латвійської армії, техніку доправили на військову базу Адажі залізницею, замінивши польські танки PT-91, які раніше перебували на службі в регіоні.

Про точну кількість прибулих Leopard 2PL не повідомляють. Командир бригади, канадський полковник Седрік Аспіро, зазначив, що їхнє прибуття істотно покращує вогневу міць підрозділу.

Присутність танків демонструє рішучість НАТО захищати Латвію, яка межує з Росією і Білоруссю, і посилає чіткий сигнал про підтримку в умовах поточної агресії Росії в Україні. Латвія розглядає події в Україні як пряму загрозу своїй національній безпеці.

Загроза НАТО

Російські ракети та дрони неодноразово вторгалися у повітряний простір країн НАТО. Крім того, диктатор Володимир Путін заявив про готовність завдати ударів по військових об'єктах США, Великобританії та Франції. Ця заява пролунала після того, як Україна одержала від західних партнерів дозвіл використовувати передані ракети для атак на території Росії.

Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що росіяни нібито не становлять для НАТО загрози, яка була в лютому 2022 року. Він вважає, що якість російської армії погіршилася.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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